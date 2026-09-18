El luchador profesional Farid fue el único peruano seleccionado para participar en el WWE Tryout 2026 realizado en Chile, como parte del proceso de búsqueda de nuevos talentos desarrollado por la compañía durante su reciente gira por Sudamérica.

La participación de Farid quedó registrada en material difundido por Paul “Triple H” Levesque, Chief Content Officer de WWE. En las imágenes se le puede ver ingresando a una de las rutinas de evaluación y, posteriormente, junto al grupo de participantes mientras reciben indicaciones de uno de los entrenadores.

El propio Farid también compartió públicamente su participación en el proceso. La convocatoria representa uno de los pasos internacionales más importantes de su carrera hasta el momento, después de años de experiencia dentro y fuera del Perú.

Farid Vidal participó en las pruebas realizadas por WWE en Chile.

“Fue una experiencia completamente distinta a cualquier entrenamiento que había vivido. Éramos 15 participantes y nos evaluaron en pruebas médicas, trabajo en el ring y hacia la cámara. Lo que quieren los reclutadores es encontrar algo distinto y por eso los coaches te ponen bajo presión constantemente y están atentos a cada detalle. Gracias a esta experiencia puedo decir que compartí espacios con luchadores que normalmente ves en televisión y que tuve la oportunidad de demostrar que desde Perú también podemos buscar un lugar en este nivel”, indicó Farid Vidal.

Una carrera construida desde los 15 años

Farid inició su carrera en la lucha libre profesional en 2018, cuando tenía apenas 15 años. Entre sus maestros se encuentran Apocalipsis, Reptil y Mansilla: el primero es una de las figuras históricas de la lucha libre peruana, mientras que Reptil y Mansilla participaron en el WWE Latin American Tryout realizado en Chile en 2018. En 2022, Farid ganó el torneo Último Gladiador II tras derrotar en la final al mexicano Ricky Marvin, reconocido por su paso por Pro Wrestling NOAH de Japón; y al año siguiente, junto a Cava, se convirtió en uno de los primeros Campeones en Pareja de Gladiadores.

Su carrera también incluye experiencia internacional: en Chile ha competido principalmente para 5 Luchas Clandestino, además de presentaciones en Xplosion, Xtreme Club y VPW, y en Brasil participó para Brazilian Wrestling Federation (BWF). En 2025 hizo equipo en Gladiadores con Mike Quackenbush, cofundador de CHIKARA y entrenador invitado en distintas oportunidades en el WWE Performance Center. Más recientemente, Farid protagonizó una intensa rivalidad con Cava que culminó en una Masacre de Mesas.

Farid Vidal participó en las pruebas realizadas por WWE en Chile.

Este sábado 19 de septiembre, Farid volverá a competir en Lima en Gladiadores 68: Demonio Santo. Tras su reciente rivalidad, volverá a unir fuerzas con Cava para desafiar a Caoz & Mansilla por los Campeonatos en Pareja, en su primera presentación en el país después del WWE Tryout.