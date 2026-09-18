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Serias deficiencias advierte la Contraloría General de la República en la ejecución del tramo I de la carretera División Cerro de Pasco–San Rafael, entre ellas, pagos por S/ 878 385 sin sustento durante una suspensión de 81 días y un déficit presupuestal de S/ 20 880 970. Según el órgano de control, estas situaciones podrían afectar el equilibrio económico del proyecto, generar el reconocimiento de intereses legales y ocasionar retrasos en su culminación.

La obra, a cargo de Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contempla una inversión de S/ 515 044 501 correspondiente al primer tramo.

De acuerdo con el Informe de Control la Contraloría identificó que, durante la suspensión de los trabajos entre febrero y abril de este año, Provías Nacional y el contratista acordaron efectuar pagos por un total de S/ 878 385 por conceptos de mantenimiento de tránsito temporal, gastos generales y otros conceptos.

Sin embargo, el informe señala que no se contaba con documentación que sustentara la procedencia de dichos pagos durante el periodo en que la obra permaneció inactiva. Estos conceptos, además, contaron con la conformidad de la empresa supervisora.

Suspensión cuestionada

La Contraloría también observó que la suspensión de los trabajos no habría contado con sustento técnico suficiente y que fue justificada únicamente por las lluvias registradas en la zona.

Según el informe, estas condiciones no constituirían un sustento técnico ni legal válido para suspender el plazo de ejecución, debido a que el periodo contractual de 720 días ya contemplaba las lluvias previsibles de la zona. En ese sentido, el órgano de control sostiene que la suspensión habría vulnerado las condiciones contractuales, al no haberse configurado un evento imprevisible.

Brecha presupuestal

Otro de los riesgos identificados corresponde al déficit presupuestal de S/ 20 880 970. Según la Contraloría, el saldo disponible para obras asciende actualmente a aproximadamente S/ 1,4 millones para atender los compromisos contractuales hasta diciembre de 2026.

Esta situación podría generar el pago de intereses legales, controversias contractuales y retrasos en la culminación del tramo I.

De los S/ 129 397 488 programados para el proyecto durante 2026, Provías Nacional dispone de S/ 108 516 518 para lo que resta del año. La insuficiencia de recursos también podría afectar las actividades relacionadas con la liberación de predios.

Liberación de predios continúa pendiente

En el tramo I fueron identificados 368 predios, de los cuales 71 ya fueron adquiridos, mientras que los 297 restantes permanecen en proceso de adquisición.

A ello se suma que la empresa encargada de la liberación de predios e interferencias no estaría cumpliendo los plazos previstos. Las actividades destinadas a garantizar el saneamiento y la liberación predial debían culminar el 15 de junio, pero continúan pendientes, situación que, según la Contraloría, genera el riesgo de retrasos e incluso paralizaciones de la obra.