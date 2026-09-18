El alcalde de Aucayacu, Moreno Exaltación Reyes (53), fue detenido por efectivos de la Policía Nacional durante el operativo “Bloqueo y Saturación 2026”, realizado el miércoles 16 de setiembre.

Según el reporte policial, la intervención se produjo entre las 11:00 a. m. y 1:00 p. m., en una estación de servicios ubicada en el distrito de Santo Domingo de Anda, jurisdicción de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

De acuerdo con la información policial, Exaltación Reyes y Misael Aguirre Elías (51) fueron intervenidos por su presunta vinculación con la comisión del delito de peculado de uso.

Tras la intervención, ambos fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, conforme a ley.

Las investigaciones se encuentran en curso y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la situación jurídica de los intervenidos.