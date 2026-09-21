La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho recuperó los restos humanos y elementos asociados de Daniel Chocce Ayala (42), Simón Figueroa Cunto (22) e Ignacio Figueroa Gavilán (47).

Según la investigación, habrían sido ejecutados por Sendero Luminoso el 24 de diciembre de 1983 en la antigua escuela del centro poblado, hoy distrito de Uchuraccay, en Huanta.

De acuerdo con la investigación humanitaria, los integrantes de la organización subversiva incursionaron en la entonces comunidad y sectores aledaños, y bajo amenazas obligaron a los pobladores a reunirse en la escuela.

Tras un discurso ideológico, usaron una lista para identificar a quienes acusaban de colaborar con las fuerzas del orden, a los que llamaban “yanahumas” o traidores. Posteriormente, las personas seleccionadas fueron ejecutadas mediante disparos de arma de fuego.

La exhumación fue liderada por el fiscal adjunto provincial Richard Ataucusi Saccsara y el perito arqueólogo Carlos Rubén Montezuma Pazos del Equipo Forense Especializado (EFE). Los restos serán sometidos a análisis forenses para su identificación, y luego se restituirán a sus familiares para una inhumación digna, según sus costumbres.

Cabe mencionar que en la diligencia no se logró recuperar los restos de una cuarta víctima del mismo hecho. Además, se dejó constancia de que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas no brindó soporte por limitaciones presupuestales, situación que afecta a distintas investigaciones humanitarias.