El partido del Kremlin, Rusia Unida, vinculado al presidente Vladímir Putin, encabeza los primeros resultados de las elecciones legislativas de Rusia con el 57.31% de los votos. La Comisión Electoral Central (CEC) difundió este resultado tras escrutar el 17.05% de los votos.

Los comicios se desarrollaron durante tres días y definirán la composición de la Duma Estatal, integrada por 450 diputados. La votación por listas partidarias determina la mitad de los escaños, mientras que el resto se asigna mediante circunscripciones electorales.

VIDEO | El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), gana las elecciones legislativas con el 57,5% de los votos, según los primeros resultados oficiales publicados por la Comisión Electoral Central (CEC). pic.twitter.com/JVHOPaJXUe — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 20, 2026





Resultados preliminares

El Partido Comunista de Rusia figura en segundo lugar con el 13.89% de los votos contabilizados. Detrás se ubicaban el Partido Liberal Democrático de Rusia con 9.29%, Nueva Gente con 7.97% y Rusia Justa con 5.09%.

Tras la publicación de las primeras cifras, el dirigente de Rusia Unida, Dmitri Medvédev, destacó el respaldo obtenido por su agrupación. Su declaración estuvo relacionada con la posición alcanzada por el partido en el conteo inicial.

“Los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política”.

La CEC informó que la participación electoral superó el 56% del padrón. Este nivel se ubicó por encima de la participación registrada en las elecciones legislativas de 2016 y 2021, según los primeros datos difundidos.

Cuestionamientos al voto electrónico

Los resultados del sufragio electrónico también ubicaron a Rusia Unida en el primer lugar, con 49.06% de los votos contabilizados mediante este mecanismo. Nueva Gente obtuvo 15.42% y el Partido Comunista alcanzó 12.26%.

La oposición cuestionó el sistema electrónico y denunció dificultades para acceder a papeletas físicas en determinados centros de votación. Yábloko, partido que se presenta como pacifista, también reportó irregularidades relacionadas con el desarrollo de la jornada electoral.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, sostuvo que los comicios no modificarían el rumbo diplomático de Rusia. Asimismo, afirmó que su país había rechazado los intentos de otros Estados de intervenir en el proceso electoral y cuestionar su carácter democrático.

En Moscú, el alcalde Serguéi Sobianin vinculó el ataque con drones y misiles registrado durante la jornada con el desarrollo de las elecciones. Según su declaración, Kiev buscó afectar los comicios, aunque sostuvo que el resultado fue contrario a ese objetivo.

Los resultados iniciales podían variar conforme avanzara el escrutinio de los votos.