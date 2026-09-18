Los elevados precios internacionales y la incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal impulsan la exportación de oro ilegal, que en el primer semestre de este año creció 19.4%, mientras que la de origen legal cayó 5.9%.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) precisó que en lo que va del 2026, el oro registró un precio promedio de $ 4,500 por onza, 44% más que en igual periodo de 2025, cuando promedió cerca de $ 3,125. “JP Morgan proyecta que el promedio anual llegaría a $4,545, el doble del registrado durante los últimos cinco años”, explicó.

Así, el valor exportado de oro de origen ilegal sumaría unos $16 mil millones y superaría los $18 mil millones. “Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que el registrado hace una década y 39% más que en 2025 ($ 11,500 millones)”, anotó.

A junio, los envíos de origen ilegal de oro ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado, precisó

Para el cierre de 2026, estima que los envíos ilegales alcanzarían al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas y representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado.

Reinfo

Sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, el IPE recordó que desde su creación (2016), apenas el 2% de sus inscritos culminó la formalización y, pese a que fue prorrogado cinco veces, el Minem no descarta extender su vigencia después del 2026.

“Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también facilitó el avance de la actividad ilegal sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas”, anotó.

El IPE indicó que enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido, requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados.