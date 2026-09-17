En una decisión que ya se anticipaba, la Reserva Federal (FED) de los EE.UU. subió su tasa de referencia en 25 puntos básicos (pb) hasta un rango de 3.75% a 4.00%, un alza que se registra desde julio de 2023.

Según Sura, la decisión refleja una creciente preocupación por la persistencia inflacionaria en un contexto en que la economía de EE.UU. sigue mostrando suficiente resistencia para absorber tasas más altas.

Al respecto, Melvin Escudero, presidente en El Dorado Investments, explicó en RPP que un alza de la tasa de interés de la FED implica dar más fortaleza al dólar porque los inversionistas buscan mercados que les permitan mayor rendimientos y retirar sus fondos de países emergentes, principalmente.

También incidirá en el valor de los créditos a nivel mundial, lo que hará disminuya su demanda porque se encarecerá, teniendo como tendencia enfriar la economía.

Escudero dijo que en el caso peruano, la moneda nacional tiene fortaleza, que difícilmente tendría un gran retroceso, considerando los grandes ingresos de divisas por los precios de los productos de exportación, principalmente el cobre, oro y productos agrícolas.

Fuerte

Sura señaló que se revisó al alza las nuevas proyecciones económicas en EE.UU. Así, para el 2026 y 2027 estimó hasta 2.3% y 2.4%, respectivamente, mientras redujo la proyección de desempleo para ambos años a 4.1%.

La FED también ajustó al alza sus estimaciones de inflación para 2026, con el Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) general, subiendo de 3.6% a 3.7%.

“En conjunto, una actividad más sólida, un mercado laboral más firme y una inflación más persistente entregan al Comité mayor espacio para mantener condiciones monetarias restrictivas”, precisó.