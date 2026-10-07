El Gobierno designó a Augusto Ovidio Ávila Callao como nuevo superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 021-2026-MTC, publicada este miércoles 7 de octubre de 2026 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma señala que el cargo de superintendente se encontraba vacante y que era necesario designar a la persona que asumiría dichas funciones.

Resolución oficializa designación en la Sutran

La resolución, fechada el 6 de octubre, establece en su primer artículo la designación de Augusto Ovidio Ávila Callao como máxima autoridad de la Sutran.

El dispositivo lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y es refrendado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal.

La norma no precisa en sus considerandos el periodo por el cual Ávila Callao ejercerá el cargo ni identifica a una autoridad saliente, sino que indica expresamente que la plaza se encontraba vacante.

¿Qué funciones cumple la Sutran?

La Sutran es un organismo público adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante la Ley N.º 29380.

Entre sus funciones se encuentran la supervisión, fiscalización y sanción de actividades relacionadas con el transporte terrestre de personas, carga y mercancías dentro de las competencias establecidas por la legislación vigente.

La designación de Ávila Callao entra en el marco de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de las normas que regulan la designación de funcionarios públicos.

Antecedentes de Augusto Ávila Callao

Ávila Callao ha desempeñado anteriormente cargos en distintas entidades del Estado. En 2021 fue designado jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado y posteriormente ejerció temporalmente funciones de gerente general de esa institución.

También fue designado director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua y, en septiembre de 2026, asesor del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.