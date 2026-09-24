Con música, cánticos, baile, alegría y un concurso de vestimentas elaboradas con materiales reciclados, los adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de Pisco dieron la bienvenida a la primavera durante una jornada organizada por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Momento de confraternidad

La actividad contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, así como de integrantes del CIAM, quienes disfrutaron de una jornada dedicada a promover la participación activa de los adultos mayores y fortalecer los espacios de integración y convivencia.

Como parte del programa, se realizó un momento de homenaje a los integrantes del CIAM fallecidos durante el último año, guardándose un minuto de silencio en su memoria. Posteriormente, los participantes continuaron con las actividades programadas y compartieron un momento de confraternidad.

Uno de los momentos centrales fue el concurso de la reina de la primavera, además de las categorías de elegancia y simpatía. Las participantes desfilaron ante el jurado luciendo vestidos confeccionados por ellas mismas y sus grupos de trabajo, utilizando materiales reciclados como bolsas plásticas, papel, cartón, periódicos, botellas y otros elementos reutilizados.

Durante el desfile, las participantes explicaron los materiales empleados y el proceso de elaboración de sus vestimentas. Los trabajos fueron realizados de manera colectiva por integrantes de diferentes grupos del CIAM, demostrando creatividad y participación en las actividades programadas.

La jornada también incluyó presentaciones musicales y momentos de entretenimiento para los asistentes, mientras el jurado evaluaba a las candidatas para determinar a las ganadoras de las distintas categorías. Además se brindó un compartir.

Durante la actividad, los organizadores resaltaron la importancia de mantener activos a los adultos mayores y motivarlos a participar en iniciativas culturales y recreativas. “Todo yo lo puedo. Ustedes tienen que decir, todo yo lo puedo”, fue uno de los mensajes expresados durante la jornada para destacar la importancia de mantener una actitud participativa.

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