La Plaza Mayor de Pisco fue escenario del Segundo Encuentro Macroregional de Saberes Productivos, actividad que congregó a cerca de 300 adultos mayores beneficiarios del programa Pensión 65 y representantes de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de diversos distritos de la región Ica y de la provincia de Cañete.

Talento del adulto mayor

La jornada tuvo como objetivo revalorar el aporte de las personas adultas mayores como portadoras de conocimientos, tradiciones y prácticas ancestrales, promoviendo además el intercambio de experiencias entre las delegaciones participantes.

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, destacó la importancia de generar espacios donde los adultos mayores puedan mostrar sus capacidades y emprendimientos, resaltando que la experiencia también constituye un motor para el desarrollo de la provincia.

El evento contó con la participación de representantes del programa Pensión 65, del Gobierno Regional de Ica y de los CIAM de Pisco, San Andrés, San Clemente, Humay, Túpac Amaru Inca, Marcona y San Vicente de Cañete, quienes acompañaron a las delegaciones durante las diferentes actividades programadas.

Como parte del encuentro, se instalaron siete stands donde los adultos mayores expusieron una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente, entre ellos tejidos, bordados, artículos decorativos, manualidades con materiales reciclados, flores tejidas, prendas de vestir y diversos trabajos confeccionados a mano.

Asimismo, las delegaciones presentaron una variada oferta gastronómica con dulces tradicionales, postres, chicha de jora, budines, mousse de maracuyá, dulce de camote, picarones, chanfainita, trigo y otros productos elaborados por los propios participantes como parte de los talleres que desarrollan en sus respectivos CIAM.

Durante el recorrido por los stands, las autoridades conocieron de primera mano los emprendimientos impulsados por los adultos mayores, quienes explicaron los procesos de elaboración de sus productos y destacaron que estas actividades les permiten mantenerse activos, fortalecer sus habilidades y generar ingresos económicos complementarios.

El programa incluyó además presentaciones artísticas a cargo del CIAM Pisco, cuyos integrantes interpretaron un vals criollo, un carnaval ayacuchano y una danza amazónica, recibiendo el reconocimiento y los aplausos del público asistente.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a representantes del Gore Ica, del programa Pensión 65 y de la Municipalidad Provincial de Pisco por su participación y apoyo al desarrollo del encuentro macroregional.

Las representantes de cada CIAM resaltaron el trabajo permanente que realizan en sus distritos mediante talleres de tejido, bordado, gastronomía, reciclaje, manualidades y actividades recreativas que fortalecen el bienestar físico y emocional de los adultos mayores.

En el caso del CIAM de Túpac Amaru Inca, uno de sus integrantes aprovechó la actividad para compartir los logros deportivos obtenidos en competencias nacionales para adultos mayores, donde consiguió medallas de oro, plata y bronce, solicitando además respaldo para futuras participaciones.

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