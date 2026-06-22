Las personas de la tercera edad del distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, hicieron una exposición de los trabajos que aprendieron a lo largo de su vida y comparten esos saberes con sus nuevas generaciones.

Emprendimiento local

El grupo poblacional que acude al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de su localidad continúa con la elaboración de trabajos de manualidades, dulces típicos, tejidos y demás.

Los resultados de su esfuerzo se convierten en una fuente de ingreso económico para los que inician con el emprendimiento. Asimismo, ellos enseñan en su entorno familiar las técnicas que han mejorado al ser parte del CIAM.

Cabe mencionar que todos los jueves desde las 2 de la tarde las personas de la tercera edad se reúnen en la plaza de armas del centro poblado Lomo Largo para compartir sus saberes.

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