Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario y promover una agricultura más productiva y sostenible, la Agencia Agraria Ica, órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Agricultura de Ica, desarrolló con éxito un importante Taller de Capacitación dirigido a asociaciones y organizaciones del sector agropecuario, realizado en el distrito de Santiago.

Desarrollo del agro

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Cooperativa Agraria de Usuarios Cau La Venta, y contó con la participación de productores y representantes de diversas organizaciones agrarias de la jurisdicción, quienes fortalecieron sus conocimientos en temas fundamentales para el desarrollo del agro regional.

Durante la jornada se abordaron tres ejes temáticos orientados al fortalecimiento integral de las organizaciones: Desarrollo de capacidades técnicas para mejorar la productividad agrícola. Gestión comercial para impulsar la competitividad y el acceso a mercados. Aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, promoviendo el uso eficiente y responsable del agua.

Esta iniciativa fue impulsada por la Agencia Agraria Ica, con el apoyo y articulación de instituciones del sector como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Agromercado y AGROIDEAS, reafirmando el compromiso interinstitucional de trabajar en beneficio de los productores agropecuarios de la región.

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