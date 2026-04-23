La Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica), en articulación con diversas instituciones del sector agrario, llevó a cabo con éxito el “Taller de Capacitación: Manejo integrado de plagas en vid y palto, buenas prácticas de producción, fertilización y conformación de asociaciones”, en el sector Pampa Los Castillos, Montes de Oca, en el distrito de Santiago (Ica).

Calidad e inocuidad

El evento congregó a productores agrícolas de la zona, quienes participaron activamente en cada una de las ponencias, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades para mejorar la productividad de sus cultivos.

Durante la jornada, el Ing. Henry Luna, representante de Farmagro, expuso sobre el manejo integrado de plagas en vid y palto, destacando la importancia de aplicar técnicas sostenibles para el control eficiente de enfermedades. Asimismo, Kelly Carmona Parian, especialista de Senasa, abordó las buenas prácticas de producción, promoviendo estándares de calidad e inocuidad en los procesos agrícolas.

Por su parte, Rony Rojas Yarasca, de Hidrovisión, brindó una detallada explicación sobre fertilización en palto y vid, resaltando el uso adecuado de nutrientes para optimizar el rendimiento de los cultivos.

Finalmente, la Med. Vet. Karina Amoroto, de Agroideas, desarrolló el tema de conformación de asociaciones, incentivando la organización de los productores como estrategia clave para acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

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