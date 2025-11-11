Con el objetivo de fortalecer la organización de los productores y promover el desarrollo agrario en la zona, se conformó oficialmente la Cooperativa Agraria de Usuarios Central Chavalina en el distrito de San José de los Molinos (Ica).

Múltiples beneficios

El acto de juramentación estuvo a cargo de la autoridad edil de San José de los Molinos, junto al equipo técnico de la Agencia Agraria Ica, quienes reconocieron a la nueva junta directiva presidida por el señor Agapito Quiquinlla Alendez.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica) de acompañar a la cooperativa en el proceso de su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, paso fundamental para su formalización y fortalecimiento institucional.

Asimismo, se resaltó que trabajar de manera cooperativa ofrece múltiples beneficios para los agricultores, ya que les permite acceder a incentivos, programas y proyectos del Estado orientados a impulsar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario.

El evento contó con la participación de instituciones aliadas como Senasa, Agroideas y Agromercado, quienes reafirmaron su disposición para continuar apoyando a los productores de la zona en el fortalecimiento de sus capacidades y la mejora de la calidad de sus productos.

