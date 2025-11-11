de los productores y promover el desarrollo agrario en la zona, se conformó oficialmente la Cooperativa Agraria de Usuarios Central Chavalina

Múltiples beneficios

El acto de juramentación estuvo a cargo de la autoridad edil de San José de los Molinos, junto al equipo técnico de la Agencia Agraria Ica, quienes reconocieron a la nueva junta directiva presidida por el señor Agapito Quiquinlla Alendez.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica) de acompañar a la cooperativa en el proceso de su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, paso fundamental para su formalización y fortalecimiento institucional.

Asimismo, se resaltó que trabajar de manera cooperativa ofrece múltiples beneficios para los agricultores, ya que les permite acceder a incentivos, programas y proyectos del Estado orientados a impulsar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario.

El evento contó con la participación de instituciones aliadas como Senasa, Agroideas y Agromercado, quienes reafirmaron su disposición para continuar apoyando a los productores de la zona en el fortalecimiento de sus capacidades y la mejora de la calidad de sus productos.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS