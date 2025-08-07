En una importante reunión sostenida con los agricultores de los sectores de Sacta y La Venta, ubicados en el distrito de Santiago, la Dirección Regional Agraria Ica (DRA Ica) dio a conocer los avances significativos en el proceso para la ejecución de los barrajes que permitirán mejorar el riego y beneficiar a más de 900 hectáreas de cultivo en la zona.

Beneficio para agricultores

El proyecto avanza con la elaboración del expediente técnico, el cual sería ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), una modalidad que permite agilizar obras en beneficio directo del sector agrario.

Durante la reunión, los agricultores fueron atendidos por el director de administración de la DRA Ica, Félix Rivera, el responsable de infraestructura agraria, Alan Ormeño, y el asesor del Gobierno Regional de Ica, Arturo Ramos. Este encuentro permitió resolver dudas y establecer compromisos conjuntos que generan optimismo entre los productores agrarios del distrito.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la DRA Ica, reafirmó su compromiso de culminar el expediente técnico en el más breve plazo, con el objetivo de iniciar la ejecución del proyecto y asegurar el acceso al recurso hídrico para los cultivos.

Asimismo, se anunció que este jueves, los técnicos de la DRA Ica junto con los agricultores realizarán una visita de campo al barraje de Sacta, con el propósito de evaluar soluciones paliativas inmediatas que permitan el riego en la próxima temporada de agua, mientras se avanza en el proceso integral de construcción definitiva del barraje.

Con este tipo de acciones, se continúa trabajando de la mano con los agricultores, fortaleciendo la infraestructura hídrica y asegurando el desarrollo sostenible del agro en la región Ica.

VIDEO RECOMENDADO