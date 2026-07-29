Los usuarios del programa Pensión 65 y del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) Pisco participaron en la Feria Saberes Productivos, realizada en la plazuela Belén de Pisco, donde presentaron al público diversos productos elaborados con técnicas artesanales y materiales reciclados.

Trabajos artesanales

La actividad se desarrolló tras el impulso de la Municipalidad Provincial de Pisco, y como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, permitiendo que los adultos mayores exhibieran y comercializaran manualidades, tejidos, postres y otros artículos elaborados durante los talleres que reciben a través del CIAM.

Durante la jornada, se explicó que la feria busca brindar un espacio para que los participantes generen ingresos económicos a partir de los conocimientos y habilidades que han desarrollado.

Se indicó que los talleres forman parte de las actividades permanentes del CIAM y también contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas dentro del programa del Sello Municipal.

Asimismo, se recordó que días atrás Pisco fue sede del Segundo Encuentro Macrorregional de Saberes Productivos, en el que participaron delegaciones de distintos distritos y provincias, permitiendo el intercambio de experiencias entre adultos mayores.

Por su parte, Diana Morales mostró manualidades como paneras, alfileteros, portatoallas, servilleteros y tejidos elaborados con retazos de lana, resaltando el aprovechamiento de materiales que normalmente serían desechados.

La participante afirmó que las actividades representan un importante espacio de integración para los adultos mayores. “Esto es maravilloso porque nos relajamos. Llegamos cada semana para trabajar con nuestras compañeras y aprender nuevas manualidades”, comentó.

Los productos fueron ofrecidos al público a precios accesibles, con el propósito de incentivar la compra y contribuir a mejorar la economía de los participantes.

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