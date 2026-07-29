En un contundente operativo orientado a reforzar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, tres personas con requisitoria (RQ) vigente fueron capturadas durante una intervención desarrollada en el distrito de Paracas. La acción fue ejecutada de manera articulada entre la Municipalidad Distrital de Paracas, a través de las áreas de Fiscalización y Serenazgo, la Policía Nacional del Perú y la Policía de Tránsito, como parte de las estrategias permanentes para prevenir el delito y garantizar la tranquilidad de la población.

Trabajo conjunto

El operativo fue liderado por el capitán PNP Óscar Palomino Terrones, quien dispuso el despliegue de efectivos policiales y personal municipal en diversos puntos estratégicos del distrito. Durante la intervención se realizaron controles de identidad, verificación de documentación y patrullajes preventivos, permitiendo detectar a tres personas que registraban requisitoria vigente por disposición de las autoridades judiciales, procediéndose de inmediato con su intervención conforme a ley.

Los ciudadanos capturados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de rigor y ser puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal.

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