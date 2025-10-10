En un ambiente lleno de alegría, música y camaradería, los adultos mayores de la provincia de Pisco participaron en una emotiva jornada de celebración organizada por el Centro del Adulto Mayor (CAM) Pisco, en coordinación con otros establecimientos dedicados al cuidado y bienestar de este importante sector de la población.

Entusiasmo y afecto

El evento reunió a decenas de adultos mayores en una actividad que incluyó presentaciones artísticas, danzas tradicionales y espacios de integración, en los que prevalecieron el entusiasmo, el afecto y el espíritu comunitario.

Durante la celebración, representantes del CAM Pisco destacaron el valor de los adultos mayores como pilares fundamentales de la sociedad, subrayando su experiencia, sabiduría y el legado que representan para las nuevas generaciones. Asimismo, agradecieron la cálida recepción por parte de las instituciones.

“El objetivo es brindarles espacios de recreación, pero también de reconocimiento. Cada actividad como esta es una oportunidad para decirles cuánto significan para nosotros”, señalaron los organizadores.

La jornada fue una muestra clara del trabajo colaborativo entre instituciones para fomentar una vida activa, digna y saludable en la población adulta mayor, promoviendo la inclusión, el respeto y la calidad de vida en esta etapa.

VIDEO RECOMENDADO