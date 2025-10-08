Ayer, se inauguró un nuevo toldo metálico y sombra en el San Juan de Dios, ubicado en la calle Tacna, en la provincia de Ica. Esta mejora permitirá a los 30 residentes contar con para sus actividades al aire libre, protegidos del sol intenso que caracteriza la región.

Apoyo conjunto

La regidora de Ica, Silvia Bertolotti, destacó la importancia del apoyo recibido: “Hoy hemos podido inaugurar el techo sol y sombra para los abuelitos. Son 30 adultos mayores que han sido dejados por sus familias y que ahora están bajo el cuidado exclusivo de la Beneficencia. Muchos de ellos no reciben visitas, y es la Beneficencia quien asume todos los cuidados, desde la alimentación hasta la atención diaria”.

El proyecto fue posible tras la donación del colegio San Francisco College y el apoyo de un grupo de ciudadanos que colaboraron con la entrega de nueve sillas. La regidora aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las empresas privadas: “Se necesitan colchones y otros implementos básicos. Muchos de nuestros adultos mayores ya no retienen la orina, y sus necesidades son constantes”.

Por su parte, una representante estudiantil del mencionado colegio, explicó que la donación forma parte de un proyecto educativo de cuarto de secundaria: “Como comunidad educativa, visitamos diversas instituciones como comedores populares y ahora también el asilo. Con el apoyo de los padres de familia, logramos concretar esta donación. Además, tenemos previsto implementar lavadoras y seguir trabajando en más iniciativas según las necesidades que detectamos en cada visita”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS