Ayer, se inauguró un nuevo toldo metálico y sombra en el hogar de adultos mayores San Juan de Dios, ubicado en la calle Tacna, en la provincia de Ica. Esta mejora permitirá a los 30 residentes contar con un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre, protegidos del sol intenso que caracteriza la región.

Apoyo conjunto

La regidora de Ica, Silvia Bertolotti, destacó la importancia del apoyo recibido: “Hoy hemos podido inaugurar el techo sol y sombra para los abuelitos. Son 30 adultos mayores que han sido dejados por sus familias y que ahora están bajo el cuidado exclusivo de la Beneficencia. Muchos de ellos no reciben visitas, y es la Beneficencia quien asume todos los cuidados, desde la alimentación hasta la atención diaria”.

El proyecto fue posible tras la donación del colegio San Francisco College y el apoyo de un grupo de ciudadanos que colaboraron con la entrega de nueve sillas. La regidora aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las empresas privadas: “Se necesitan colchones y otros implementos básicos. Muchos de nuestros adultos mayores ya no retienen la orina, y sus necesidades son constantes”.

Por su parte, una representante estudiantil del mencionado colegio, explicó que la donación forma parte de un proyecto educativo de cuarto de secundaria: “Como comunidad educativa, visitamos diversas instituciones como comedores populares y ahora también el asilo. Con el apoyo de los padres de familia, logramos concretar esta donación. Además, tenemos previsto implementar lavadoras y seguir trabajando en más iniciativas según las necesidades que detectamos en cada visita”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO