En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora cada 26 de agosto, adultos mayores de diferentes puntos de la región Ica se reunieron para celebrar una jornada llena de alegría, talento y reconocimiento.

Espíritu enérgico

Durante el evento, se realizaron diversas actividades recreativas, entre ellas juegos, concursos de canto y danzas, donde los participantes demostraron vitalidad, carisma y entusiasmo. La jornada buscó resaltar el rol de los adultos mayores como pilares de sabiduría, experiencia y memoria viva de la sociedad.

Las personas mayores llegaron desde varios distritos y provincias, y compartieron una mañana organizada especialmente para ellos. La participación activa en cada dinámica dejó en claro que, pese al paso del tiempo, muchos conservan un espíritu enérgico y una fuerte conexión con sus tradiciones.

El evento en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, fue coordinado por el Consejo Regional de Personas Adultas Mayores (COREPAM) y contó con el respaldo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. También asistieron autoridades locales y funcionarios, aunque el verdadero protagonismo lo tuvieron los adultos mayores, quienes disfrutaron de una jornada dedicada exclusivamente a ellos.

