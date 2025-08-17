En el distrito de La Tinguiña, un adulto mayor viene captando la atención de vecinos y usuarios de redes sociales tras ser fotografiado ofreciendo dulces caseros desde tempranas horas en el mercado Las Nieves, ubicado en la avenida Aviación.

Lucha constante

El emprendedor, que instala su puesto improvisado con una silla de metal y un gran taper plástico donde guarda sus productos, ofrece al público empanadas, alfajores, queques, cachitos y otros dulces tradicionales.

Según testigos y compradores, los productos no solo son frescos, sino también sabrosos, lo que ha motivado a varios ciudadanos a compartir su ubicación para apoyarlo.

La imagen del vendedor fue difundida en redes sociales, generando reacciones positivas y mensajes de solidaridad de parte de los iqueños, quienes resaltaron el esfuerzo y perseverancia del adulto mayor en su labor diaria.

Vecinos del distrito hicieron un llamado a la comunidad para acercarse al mercado y apoyar este tipo de iniciativas locales que reflejan el espíritu emprendedor de La Tinguiña.

