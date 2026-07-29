La música y el humor de Les Luthiers volverán a reunir a varias generaciones en “Les Luthiers Trascendental”, el primer homenaje coral de gran formato dedicado al reconocido grupo argentino en el Perú.

El espectáculo se presentará el próximo 13 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Teatro Claretiano, con la participación de más de 15 artistas en escena.

Un recorrido por las obras más emblemáticas

La puesta en escena combinará un coro con un ensamble instrumental integrado por piano, violín, guitarra, cello, bajo, batería y percusión, ofreciendo nuevas versiones de algunas de las composiciones más recordadas de Les Luthiers.

El repertorio incluirá piezas como “Teorema de Tales”, “Aria Agraria” y “Chacarera de Santiago”, entre otras obras que marcaron la trayectoria del grupo y que continúan siendo referentes del humor musical latinoamericano.

Producción y dirección musical

El espectáculo es producido por Artefacto y cuenta con la dirección coral y musical de David Nomberto Vargas, quien lidera un elenco comprometido con preservar la esencia artística que caracterizó a Les Luthiers.

La propuesta busca rendir homenaje al legado del grupo argentino mediante un formato coral que combina música, interpretación y humor para acercar su obra tanto a quienes crecieron con sus presentaciones como a nuevas generaciones.

Entradas disponibles

Las entradas para “Les Luthiers Trascendental” ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.