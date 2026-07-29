El incremento de diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo ha impulsado la demanda de academias de natación con docentes capacitados en educación inclusiva y atención a la neurodiversidad.

La tendencia responde a la necesidad de que niños, adolescentes y adultos con autismo, TDAH, discapacidad intelectual u otras condiciones accedan a espacios deportivos preparados para atender sus necesidades de aprendizaje y desarrollo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), durante 2024 fueron atendidas 91.884 personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 100 niños se encuentra dentro del espectro autista.

En paralelo, el Observatorio de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad (Conadis) informó que en 2025 solo el 6% de los docentes de Educación Básica pública con estudiantes con discapacidad participó en acciones de formación sobre educación inclusiva, una cifra aún distante de la meta nacional planteada para 2030.

Los beneficios de una enseñanza adaptada

Para Alicia García, magíster y directora del Centro Sensorio Motriz Tadeus, una metodología adaptada permite que las personas con neurodiversidad desarrollen habilidades acuáticas en un entorno seguro y respetuoso de sus necesidades.

Según la especialista, entre los principales beneficios de la natación inclusiva destacan:

Favorece un aprendizaje adaptado al ritmo de cada persona.

Contribuye al desarrollo físico, sensorial y emocional.

Incrementa la seguridad y la confianza dentro del agua.

Promueve la convivencia, la empatía y la inclusión.

Brinda mayor tranquilidad a las familias al contar con docentes especializados.

Capacitación docente como eje de la inclusión

En respuesta a esta demanda, diversas instituciones deportivas vienen fortaleciendo la formación de sus instructores en educación inclusiva.

Una de ellas es Swim World, que informó haber capacitado al 100% de su equipo docente en educación e inclusión, en alianza con el Centro Sensorio Motriz Tadeus, para ofrecer clases adaptadas a personas con neurodiversidad, discapacidad y distintas necesidades de aprendizaje.

Durante el programa, los profesores recibieron formación sobre perfiles sensoriales, comunicación efectiva, adaptación de ejercicios acuáticos, manejo positivo de la conducta y estrategias para diseñar sesiones seguras y personalizadas.

Un desafío pendiente para el deporte

A pesar de estos avances, especialistas sostienen que la inclusión en la enseñanza deportiva aún enfrenta desafíos importantes en el país.

Entre ellos mencionan la falta de infraestructura accesible, la limitada capacitación especializada de instructores y la persistencia de prejuicios respecto a las capacidades de las personas con discapacidad o neurodiversidad.

En ese sentido, María Eneyda, Brand Manager de Swim World, señaló que la preparación de los docentes debe convertirse en un estándar dentro del sector.

“Capacitar a los docentes ya no es un valor agregado, sino una responsabilidad. El deporte debe ser un espacio para todos, sin barreras ni excepciones”, afirmó.