El Gobierno Central declaró el estado de emergencia por un periodo de 60 días en 36 distritos de la región Ica y otras 22 regiones del país debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, permitirá ejecutar acciones excepcionales de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente a un escenario que los organismos técnicos consideran de alta peligrosidad.

Decreto Supremo

La declaratoria alcanza a distritos de la provincia de Chiincha (Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora), en la provincia de Ica (La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate, Ica y Yauca del Rosario), en la provincia de Nasca (Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre), en Palpa (Llipata, Palpa, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo), además de los distritos de Huancano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca, en la provincia de Pisco.

La decisión del Ejecutivo se sustenta en informes elaborados por el INDECI, el SENAMHI, el CENEPRED y la Comisión Multisectorial ENFEN, que advierten sobre la continuidad del Niño Costero y la posibilidad de que durante los próximos meses evolucione hacia un fenómeno El Niño de mayor escala.

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Agricultores comienzan trabajos de prevención

Mientras el estado de emergencia entra en vigencia, en el distrito de Ocucaje los pequeños agricultores decidieron adelantar las labores de prevención ante el temor de repetir los daños ocasionados por las lluvias de este año.

En el sector Pinilla, a la altura del puente Badén, maquinaria pesada inició el reforzamiento de los bordes del cauce del río Ica con el objetivo de disminuir el riesgo de nuevos desbordes. Los trabajos fueron gestionados por la Comisión de Regantes Ocucaje-Pinilla con apoyo de la empresa ENGIE.

Antonio Nagarro, vicepresidente de la comisión y agricultor del distrito, explicó que la intervención busca ganar tiempo antes del inicio de la temporada de lluvias.

“Estamos haciendo esta prevención gracias a Dios con la gestión que hicimos. Le pedimos apoyo a la empresa ENGIE y nos otorgó maquinaria por 30 horas. Desde ayer estamos trabajando, hemos cerrado una parte que faltaba y ahora queremos levantar el borde por lo menos medio metro más. Sabemos que no es suficiente, pero al menos algo será.”

El dirigente señaló que los trabajos no representan una solución definitiva, pero permitirán reducir parcialmente el riesgo mientras continúan gestionando apoyo ante otras instituciones. El año pasado el desborde del río arrasó con hectáreas de cultivos.

“Se habla de que el fenómeno va a ser fuerte y tenemos que prevenir. Ya son varios años que venimos siendo afectados. Este año muchos agricultores ni siquiera han podido sembrar porque los desbordes destruyeron sus terrenos.”

Según explicó, la Comisión de Regantes está conformada por 280 agricultores y aproximadamente 170 hectáreas resultaron afectadas por las inundaciones registradas durante la temporada de lluvias.

El Niño Costero continúa

En tanto, tras una reunión desarrollada en el COER Ica, el director del SENAMHI Zonal 5 Ica, Ing. Ricardo Rosas, confirmó que actualmente el país continúa bajo condiciones de Niño Costero y que los organismos técnicos monitorean la posible formación de un Niño Global.

“Ya tenemos conocimiento, a través de la información que emitimos semanal, mensual y anualmente, que estamos conviviendo con el Niño Costero. El último comunicado oficial del ENFEN indica que estas condiciones podrían mantenerse hasta noviembre o diciembre.”

El especialista explicó que, paralelamente, existe la posibilidad de que durante los próximos meses se configure un fenómeno de mayor alcance.

“Entre estos meses se puede estar gestando un Niño Global. Sin embargo, para el caso específico de Ica todavía debemos ser prudentes. Recién hacia mediados de octubre, cuando tengamos el siguiente informe trimestral, podremos tener un panorama mucho más claro.”

El director del SENAMHI advirtió además que los efectos del cambio climático ya vienen afectando directamente la agricultura regional.

“La temperatura ya está cambiando. Eso trae problemas para los cultivos: incremento de plagas, alteraciones en la maduración de los frutos y cambios en los ciclos productivos. Son consecuencias que ya estamos observando”, dijo.

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