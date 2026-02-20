Un huaico registrado durante la noche y la madrugada arrasó el sector Tingue, en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, y destruyó la única carretera que conecta esta jurisdicción con la ciudad de Ica.
El fenómeno también impactó varias viviendas precarias, cuyos ocupantes quedaron a la intemperie tras la caída de lodo y piedras.
Más de 30 horas después del evento, vecinos reportaron que aún no reciben atención de las autoridades del municipio distrital.
La activación de quebradas ocasionó la pérdida de tramos de la vía y dejó sin agua potable ni energía eléctrica a los centros poblados del distrito. Una maquinaria pesada, que sería del Gobierno Regional de Ica, llegó para iniciar trabajos de rehabilitación, pero quedó momentáneamente atascada debido a la pendiente y al peso del vehículo.
Te puede interesar
- La Libertad exige a Balcázar luchar contra el crimen
- Partidos se culpan por la elección de José María Balcázar
- Pedro Castillo presiona a Balcázar por indulto
- México esperará para evaluar si es posible “restablecer las relaciones” diplomáticas con Perú
- Caso “Chifagate”: Zhihua Yang, empresario que se reunió con José Jerí, se habría acogido a derecho al silencio
- Nueva Carretera Central: José Balcázar no descarta crédito internacional para ejecutar obra