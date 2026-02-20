Un huaico registrado durante la noche y la madrugada arrasó el sector Tingue, en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica, y destruyó la única carretera que conecta esta jurisdicción con la ciudad de Ica.

El fenómeno también impactó varias viviendas precarias, cuyos ocupantes quedaron a la intemperie tras la caída de lodo y piedras.

Más de 30 horas después del evento, vecinos reportaron que aún no reciben atención de las autoridades del municipio distrital.

La activación de quebradas ocasionó la pérdida de tramos de la vía y dejó sin agua potable ni energía eléctrica a los centros poblados del distrito. Una maquinaria pesada, que sería del Gobierno Regional de Ica, llegó para iniciar trabajos de rehabilitación, pero quedó momentáneamente atascada debido a la pendiente y al peso del vehículo.