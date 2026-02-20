Menos de 24 horas después de que José María Balcázar Zelada asumiera la Presidencia de la República, la defensa legal de Pedro Castillo, expresidente sentenciado en primera instancia por conspiración para la rebelión, solicitó formalmente un indulto presidencial.

El pedido no es gratuito. Castillo exige a Balcázar Zelada que cumpla con su “promesa de campaña”, rumbo a Palacio de Gobierno, y gestione su excarcelación.

Le pasan factura

José Balcázar, congresista de Perú Libre, asumió la titularidad de la Mesa Directiva del Congreso y con ello, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República.

Su juramentación se produjo cerca de las 10:30 p.m. del último miércoles. Esa misma noche brindó declaraciones a la prensa.

“No está en agenda lo de los indultos”, afirmó tras ser consultado sobre la situación jurídica de Castillo. En la mañana de ayer, insistió en lo mismo.

“Nadie me lo ha pedido hasta el momento”, le dijo a Exitosa. Sin embargo, dejó una puerta abierta: “Tendría que evaluarlo como corresponde. Como soy abogado, tendría que conversar con los principales asesores que pueda tener en materia constitucional. Veremos en su momento. El tiempo no me va a dar para tantas cosas”, agregó.

La invocación del flamante presidente tuvo un efecto casi inmediato. Pocas horas después, el abogado del exmandatario, su exministro Walter Ayala, anunció la formalización de la solicitud.

“Escuché que en la mañana dijo que no estaba en agenda. Ahora está en agenda”, afirmó Ayala, al precisar que ya se había enviado el escrito.

Correo revisó la carta remitida por Pedro Castillo al ahora presidente de la República. En el documento, presenta tres “fundamentos” por los que debería otorgársele la libertad.

Uno de ellos está relacionado a “una promesa de campaña” del congresista de Perú Libre para obtener los votos que lo llevarían a reemplazar a José Jerí.

De acuerdo con lo expuesto, “durante las conversaciones y acuerdos políticos (…) fue de dominio público su compromiso de atender la situación de quienes” se encuentran “presos por razones políticas”.

“Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado; fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas (…) Usted generó en mi defensa y en el pueblo la certeza de que, de alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia”, resaltó.

Agregó que “la Constitución no exige que el indulto sea exclusivamente ‘humanitario’ en términos médicos’”. Agregó que “el artículo 118° numeral 21) faculta al presidente para conceder indultos sin más limitación que la responsabilidad política de su acto”.

La norma, sin embargo, exige que la sentencia al indultado sea firme; es decir, se haya confirmado en segunda instancia, un requisito que Castillo no cumple, pues el Poder Judicial (PJ) aún no ha agendado la fecha de audiencia para evaluar la apelación del exmandatario.

Van por más

Otra de los asuntos pendientes de Balcázar será evaluar el salvoconducto a Betssy Chávez. La expremier fue sentenciada junto a Castillo, en noviembre de 2025, a 11 años y cinco meses de prisión por el mismo delito.

Cuando se dictó el fallo, Chávez se puso bajo resguardo en la residencia de la Embajada de México. Allí permanece desde entonces.

“Voy a estudiar, con el canciller, cuál es la situación jurídica de ella (…) Ahora me voy a preocupar de cuál es su situación jurídica, pero eso tiene que canalizarse vía diplomática. Yo no creo que sea un tema tan prioritario ni tampoco difícil de solucionar”, expresó Balcázar a Exitosa.

Luego, exhortó: “Tampoco conviene que las personas simplemente se acojan al exilio. Lo que habría que pedirle a Chávez es que afronte y que el Poder Judicial resuelva su situación jurídica”.

Al respecto, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó vía X: “El nuevo gobierno del presidente Balcázar abre una oportunidad para respetar el derecho internacional”.

Primeros pasos

Balcázar, quien alguna vez ostentó el cargo de juez y fue apartado por el propio Poder Judicial, inició la jornada de ayer con algunas declaraciones a la prensa.

No obstante, eludió a responder sobre sus declaraciones en junio 2023, cuando sostuvo que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. El ahora jefe de Estado expresó la frase durante una sesión en la Comisión de Justicia del Congreso.

Lejos de rectificarse, el perulibrista insistió en lo dicho y aseguró que no ha cambiado de opinión.

“(¿Sigue pensando lo mismo?) Conversemos de otra cosa más importante. Es especular con una situación. Son leyendas negras que se quieren tejer sobre mí. Yo tengo una vida limpia (…) (¿Ha cambiado de opinión?) No, yo no cambio nunca de opinión”, sentenció en RPP.

En otro momento, aseguró que tiene “una trayectoria implecable”. Sin embargo. el también exdecano del Colegio de Abogados de Lambayeque enfrenta acusaciones de la institución por la presunta apropiación de los fondos de los agremiados. Un caso que está a puertas de un juicio oral.

Horas después de sus declaraciones, comenzaron las reuniones protocolares con algunos funcionarios. Lo primero en la agenda fue la reunión con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Posteriormente, concurrió el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle.

Luego vendría la reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Esta empezó aproximadamente a las 6:00 p.m. Presidencia informó que el encuentro se llevó a cabo en “el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas”.

Por otro lado, hasta el cierre de esta edición no se tenía novedad alguna sobre la nueva composición del Gabinete Ministerial.

Balcázar Zelada ya había anunciado que convocaría a los “líderes” de los partidos políticos con representación en el Congreso. Algunos, sin embargo, adelantaron una potencial negativa.

El excongresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, afirmó que su organización “no respalda a este gobierno”.

“No vamos a ser tontos útiles. Si otros lo fueron, si otros cayeron redonditos en el juego de la izquierda y los caviares, nosotros no lo vamos a hacer. (…) Hoy, el Perú es el que ha perdido”, aseveró.