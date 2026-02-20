El congresista José María Balcázar Zelada de Perú Libre (PL) fue elegido presidente en reemplazo de José Jerí con 64 votos. Sin embargo, los votos de la izquierda en el Parlamento no llegan a esa cifra.

Así, surge la interrogante sobre qué bancada de derecha votó en contra de Maricarmen Alva.

Las bancadas de Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular se culparon unos a otros de haber votado a favor de la elección del representante del partido del lápiz.

César Acuña exhorta a Balcázar a asegurar seguridad y procesos electorales transparentes

RECLAMOS

APP emitió un comunicado para asegurar que la elección de Balcázar no solo es el resultado de una elección interna, sino “la consecuencia directa de acuerdo bajo la mesa”.

“Los votos ocultos de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, terminaron inclinando la balanza a favor de PL”, se lee en el pronunciamiento.

Fuentes de Correo indicaron que APP apoyó en segunda vuelta a Balcázar Zelada porque no estaban de acuerdo en perder su cuota de poder en el sector salud.

Otro grupo que culpó a Renovación Popular fue el partido naranja.

“Es un día muy triste para el país. Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza”, escribió la lideresa de FP, Keiko Fujimori, en sus redes sociales.

Desde una actividad política, Keiko dijo que López Aliaga llevó al Perú a esa situación por su angurria política.

“Tiene que asumir completamente la responsabilidad”, dijo.

REVANCHA

En respuesta, Renovación Popular emitió un comunicado para rechazar la imputación.

“El pacto mafioso que controla el Congreso pretende culparnos de una elección donde el voto secreto les ha permitido llegar a esta situación, con el único fin de atacar a Renovación Popular”, señaló la agrupación.

Mientras que Avanza País afirmó que la falta de acuerdos ante un riesgo evidente generó un escenario que hoy complica la estabilidad del Perú.

“Lamentamos profundamente que FP, APP y Renovación Popular, siendo fuerzas mayoritarias en el Congreso, no hayan logrado construir un consenso responsable que impidiera entregar la conducción del país a sectores de izquierda radical”, señaló la agrupación.

Podemos dijo que Renovación no busca proteger el bien común, sino intereses particulares de su líder.

“La representación nacional (el Congreso) rechazó anoche la opción de división, el terruqueo y la discriminación”, indicó el grupo que lidera José Luna Gálvez.