El presidente José María Balcázar afirmó que la construcción de la Nueva Carretera Central será una prioridad de su gestión y señaló que, de no contar con recursos suficientes, se evaluará recurrir a financiamiento externo.

“Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya”, declaró en entrevista con RPP, en respuesta al paro que acatan autoridades y gremios de la zona centro del país para exigir presupuesto para la obra.

El mandatario calificó el proyecto como una “línea fundamental” para el desarrollo nacional y adelantó que sostendrá reuniones con equipos técnicos para definir alternativas de financiamiento.

Entre las opciones mencionó la posibilidad de un convenio de Gobierno a Gobierno que permita avanzar en los contratos y dejar encaminada la ejecución para la siguiente administración.

A inicios de mes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que la carretera -cuyo costo supera los S/ 24,000 millones- no es viable únicamente con recursos públicos, por lo que se analiza un nuevo esquema financiero que combine distintas fuentes de inversión.

En cuanto al estado del proyecto, tras la resolución del contrato con PMO Vías, Provías Nacional informó que, en coordinación con el MEF, se gestionan los recursos para iniciar el componente Túnel Pariachi y sus accesos, con un presupuesto optimizado de S/ 2,537 millones.

Para el año fiscal 2026 se solicitó una asignación adicional de S/ 400 millones que permitirá iniciar en junio las labores preliminares, incluyendo trabajos de demolición.