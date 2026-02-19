Con la llegada de delegaciones desde la Selva Central y Huancayo, dos grupos de manifestantes marchan por un carril de la Carretera Central a la altura de La Oroya, generando tránsito restringido en la zona.

El primer grupo, encabezado por el alcalde de Huancayo, Dennis Cuba, junto a manifestantes del valle del Mantaro, se desplaza desde el sector de La Oroya Antigua con dirección al paradero de Tarma.

En paralelo, una segunda columna integrada por manifestantes de la Selva Central avanza desde Huaynacancha hacia el mismo punto de concentración. Este grupo está acompañado por el consejero de La Oroya, Luis Basulda, y el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Rony Bejarano.

Ambas movilizaciones cuentan con resguardo policial bajo el mando del jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, quien retornó a la ciudad ante el anuncio de posibles medidas de protesta más radicales.

Se informó que algunas comunidades campesinas de La Oroya y Pachachaca se vienen sumando al paro, junto a un reducido grupo de dirigentes. No se descarta que, al concentrarse ambas columnas en el paradero de Tarma, se proceda al cierre total de la vía al promediar el mediodía.