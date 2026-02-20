El empresario chino Zhihua Yang acudió a la citación de la Fiscalía en el marco de la investigación preliminar por presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, en torno al caso del expresidente José Jerí y sus reuniones clandestinas.

De acuerdo a fuentes de Canal N, durante su declaración el investigado se habría acogido al derecho al silencio . Las pesquisas estás a cargo de la fiscal anticorrupción Diana Paico, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

La citación se produjo luego de que se conocieran reuniones no registradas entre Yang y Jerí. Los encuentros bajo investigación ocurrieron el 26 de diciembre de 2025 en un chifa de San Borja y en el local Market Capón, en el Cercado de Lima. Además, el 6 de enero ambos volvieron a reunirse en un establecimiento de productos chinos. Ninguna de estas citas figuraba en los registros oficiales de la Presidencia.

Cuarto Poder difundió imágenes del presidente Jerí captado por la cámara de seguridad de la tienda Market Capón del empresario Zhihua Yang.

El Ministerio Público informó el 20 de enero el inicio de diligencias preliminares contra el empresario, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Aunque la Fiscalía confirmó la investigación, no precisó los presuntos delitos atribuidos al exmandatario.

Como parte de las diligencias, también fueron citados como testigos el jefe de la ATU, David Hernández; el congresista Luis Cordero, señalado como presunto nexo entre las partes; y el exministro de Transportes César Sandoval. Días antes, Yang no acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y solicitó reprogramar su presentación hasta que concluya la investigación penal. Por su parte, José Jerí reconoció las reuniones, negó irregularidades y las calificó como encuentros circunstanciales.