Vecinos del sector de Pangaraví, en la provincia de Nasca, expresaron su preocupación por el acumulamiento de aguas residuales en la zona, situación que, según denuncian, viene provocando fuertes olores, presencia de moscas y zancudos y condiciones insalubres para las familias que viven en los alrededores.

Olores insoportables

Los moradores señalan que el problema estaría relacionado con los trabajos de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado ejecutados meses atrás en el sector por encargo de la Municipalidad Provincial de Nasca. De acuerdo con sus testimonios, las aguas residuales provenientes de la nueva red estarían siendo derivadas hacia la poza, donde se han formado extensas lagunas de aguas servidas.

“Tenemos que comer y dormir con este olor horrible. Ya no se puede vivir así y lo único que estamos pidiendo es que las autoridades vengan y solucionen este problema”, manifestó uno de los vecinos durante la denuncia realizada en el lugar.

Los residentes sostienen que la obra de cambio de redes de agua y alcantarillado todavía no habría sido entregada formalmente a Emapavigs, entidad encargada de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la provincia.

Según los vecinos, esta situación habría generado dificultades para obtener una respuesta frente al problema. Afirman que han comunicado el desborde y la acumulación de aguas residuales, pero que hasta el momento no se habría ejecutado una solución definitiva.

Durante la inspección realizada en la zona, los vecinos señalaron una canaleta por donde, según sus testimonios, discurrirían las aguas provenientes de la red de alcantarillado instalada en los alrededores.

Asimismo, pidieron verificar si existe alguna conexión irregular o deficiencia en el sistema construido. La determinación del origen de las aguas y de eventuales responsabilidades deberá establecerse mediante una inspección técnica de las entidades competentes.

Las aguas acumuladas permanecen cerca de viviendas y establecimientos de la zona. Los moradores aseguran que los olores se han vuelto especialmente intensos durante determinadas horas del día y que la presencia de moscas y zancudos se ha incrementado. La preocupación es mayor debido a la presencia de niños y adultos mayores en el sector.

“¿Qué están esperando? ¿Que esto rebalse? ¿Que haya más personas enfermas y tengan que acudir al hospital? Hay niños, adultos mayores y familias que están expuestas todos los días”, expresó otra vecina.

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