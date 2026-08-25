Padres de familia de la I.E. N.° 22542, ubicada en Acomayo, distrito de Parcona, protestaron por el colapso de la red de desagüe dentro del plantel, situación que aseguran se mantiene desde hace casi dos semanas. Durante ese periodo, los escolares continuaron asistiendo a clases en medio de fuertes olores y aguas servidas, hasta que la dirección decidió pasar temporalmente a la modalidad virtual ante el riesgo para los menores.

Contaminación en la zona

La presidenta de la APAFA, Lidubina Zuñiga Perales, explicó que las tuberías de alcantarillado tendrían entre 30 y 40 años de antigüedad y que nunca habrían sido renovadas integralmente. Según relató, el problema se habría agravado después de un incendio ocurrido en la parte posterior del colegio, cuando ingresaron unidades pesadas para atender la emergencia y retirar material.

La situación llegó a un punto crítico el último jueves, cuando, según los padres, las aguas residuales se acumularon hasta formar una especie de “piscina” dentro de uno de los sectores del colegio. La zona tuvo que ser cercada y señalizada debido a que se encuentra próxima a aulas de segundo, tercero y cuarto grado, así como a los servicios higiénicos. Incluso denunciaron que durante las actividades físicas algunas pelotas caían cerca del área contaminada, exponiendo a los niños que intentaban recuperarlas.

“Nuestros hijos han venido estudiando casi dos semanas con esto”, cuestionó la representante de los padres, quien aseguró que han solicitado apoyo a diferentes instituciones sin obtener hasta ahora una solución definitiva.

Debido a las condiciones sanitarias, los docentes también optaron por trasladar algunas actividades hacia una losa deportiva ubicada al costado del plantel, mientras finalmente se dispuso que los alumnos continúen sus clases de manera virtual.

Respecto a Emapica, la empresa rechazó la versión de que se hubiera establecido o comunicado un cobro aproximado de S/2,500 para ejecutar trabajos desde la puerta del colegio hacia la red principal y construir una caja de registro.

De acuerdo con el documento presentado por la institución educativa, lo solicitado formalmente a la empresa fue una evaluación técnica urgente de la red de desagüe, la determinación del punto de empalme y la emisión del respectivo informe técnico de factibilidad y viabilidad. El oficio está dirigido a la Gerencia General de la EPS Emapica y advierte que el sistema sanitario del colegio tiene más de 30 años de servicio continuo.

El documento precisa además que se pidió una inspección técnica in situ, a fin de que especialistas evalúen el estado real de la conexión de desagüe y determinen técnicamente la factibilidad, niveles, pendientes y ubicación del punto de conexión óptimo hacia la red matriz pública. Asimismo, el informe solicitado permitiría al colegio viabilizar posteriormente un presupuesto de reconstrucción total ante el PRONIED y el Ministerio de Educación.

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