El Gobierno de Keiko Fujimori designó como nueva subprefecta provincial de Arequipa a Danitza Haydee Dodero Jovich, hermana de la diputada por Lima de Fuerza Popular, Pierangeli Daniela Dodero Jovich. La designación fue oficializada hoy, 24 de septiembre, mediante la Resolución Directoral N.° 000641-2026-IN-VOI-DGIN, publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución, firmada por el director general de Gobierno Interior, César Augusto Quino Celi, establece que Dodero Jovich ocupará la subprefectura provincial de Arequipa y de esta forma, Silvia Alexandra Vera Rojas debe dejar el cargo, quien ejercía el cargo desde abril de 2025.

El nombramiento de Danitza Haydee Dodero Jovich llama la atención por el vínculo familiar con la diputada Pierangeli Dodero, quien integra la bancada de Fuerza Popular, organización política de la presidenta Keiko Fujimori.

El Ministerio del Interior argumenta en el documento que la propuesta de designación fue evaluada por la Dirección de Autoridades Políticas y que la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos verificó el cumplimiento de los requisitos en el Manual de Puestos.

Según la información consignada por Danitza Dodero en su perfil profesional de LinkedIn, cuenta con 20 años de experiencia en gestión de telecomunicaciones, retail y manejo de equipos de trabajo, además de una especialización como Community Manager.

La nueva subprefecta deberá, además, presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas y de intereses, tal como dispone la propia resolución de designación.