Más de 200 nadadores participarán este sábado 26 de septiembre en la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, competencia de natación en aguas abiertas que se desarrollará en el litoral de Piura.

La prueba tendrá tres distancias: 10K, 6K y 1.5K, y contará con participantes de Perú, Ecuador y Chile, según la organización.

La principal novedad será una ruta de 10 kilómetros

La edición 2026 incorpora como principal novedad una prueba de 10 kilómetros, dirigida a nadadores con experiencia en aguas abiertas.

La partida está programada para las 6:00 a.m. desde el Hotel El Wawa, en Máncora, y la llegada será en el Hotel Marcilla, en Vichayito.

El recorrido exigirá resistencia, orientación y capacidad para adaptarse a las condiciones del mar durante el trayecto.

La prueba clásica de 6K partirá desde el Muelle de Máncora

La distancia de 6K, considerada la ruta tradicional de la competencia, comenzará en el Muelle de Máncora y también finalizará en el Hotel Marcilla.

El programa contempla una salida a las 7:00 a. m. para la modalidad sin aletas y otra a las 7:10 a. m. para participantes con aletas.

La prueba de 1.5K, en tanto, tendrá lugar frente al Hotel Marcilla y comenzará a las 8:45 a. m., de acuerdo con el cronograma publicado por la organización.

Eduardo “Guayo” Collazos estará entre los participantes

Entre los nadadores anunciados figura Eduardo “Guayo” Collazos, uno de los principales referentes peruanos de las aguas abiertas.

En junio de 2025, Collazos completó el cruce del Estrecho de Tsugaru, en Japón, y se convirtió en el primer peruano en completar el desafío de los Siete Mares, una serie de siete cruces internacionales de larga distancia.

El nadador también ha completado la Triple Corona de aguas abiertas y registra múltiples participaciones en pruebas de larga distancia en el Perú.

Competencia busca impulsar las aguas abiertas en el norte

La XVII Travesía Máncora–Vichayito es organizada por Aguas Abiertas Perú, con participación de Perú Swimmers y apoyo de marcas vinculadas con la natación.

Ismael Merino, organizador general y creador de la competencia junto con Miguel Dammert, señaló que la travesía exige preparación física y mental debido a las características del recorrido marítimo.

La organización también destaca que la competencia busca descentralizar las actividades acuáticas y aprovechar el litoral norte como escenario para pruebas de larga distancia.

Habrá categorías con y sin aletas

El programa de 2026 contempla participación con y sin aletas en las pruebas de 6K y 10K, además de categorías destinadas a deportistas con discapacidad física, visual e intelectual.

La organización estima que la temperatura del agua durante la jornada oscilará entre los 20 °C y 24 °C, aunque las condiciones reales dependerán del estado del mar el día de la competencia.

La premiación general está programada para las 10:45 a. m. en Vichayito.