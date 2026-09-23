El Campeonato Nacional Ronex 2026 se alista para disputar su esperada tercera fecha el domingo 27 de septiembre en el Ronex Park de Lurín. La temporada entra en su etapa más decisiva del año, luego de dos fechas que marcaron historia.

La tabla acumulada muestra la constancia y el vértigo sobre el circuito que marcan los competidores en esta actividad. En la categoría RX (General), en la parte alta está Fernando Dreyfus, quien acumula 92 puntos tras una segunda fecha de 50 unidades, seguido muy de cerca por Beto Sánchez (85 pts) y Paul Abanto (71 pts).

En RX Fuerza Libre, Angel Yactayo se adueña de la cima con 81 puntos, tras una dominante actuación en la última jornada, escoltado por Raúl Velit (50 pts) y Beto Sánchez (41 pts).

Por su parte, en Crosscar, Freddie Blume encabeza la tabla general con 87 unidades, presionado de cerca por Nicolás Landa (76 pts) y Joaquín Landa (54 pts), quienes vienen recortando distancias de manera agresiva. Además, en Motos Pro, Flavio Castro impone condiciones de manera implacable, con 100 puntos en la cima, bien resguardado por Manuel Medina (85 pts) y Renzo Cecchi (79 pts).

Asimismo, en Motos Mecánica Nacional se tiene a Yerson Pachuca liderando con 79 puntos, seguido de muy cerca por Luciano Rodríguez (77 pts) y Darley Rondon (66 pts) en un pelotón que promete fricción pura desde la partida.

Luciano Pestana, uno de los organizadores del torneo, resaltó el nivel y la expectativa que genera este nuevo reto, luego de la valla que dejó la segunda fecha.