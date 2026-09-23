El Primer Juzgado Unipersonal Transitorio de Flagrancia de la provincia de Sullana, sentenció a 12 años de pena privativa de la libertad efectiva a Fernando José Gamboa Viera por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

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El órgano jurisdiccional considera que se trata de un concurso real de delitos por lo que corresponde la sumatoria de la pena de los dos delitos de seis años cada uno, según lo establece el artículo 279 “G” del Código Penal, la cual deberá cumplir en el establecimiento penal competente, que será computada desde la fecha de su aprehensión, por lo que se han cursado a la policía, las órdenes de ubicación y captura.

El juez ha considerado la mínima pena en ambos delitos considerando que no existen agravantes. Se considera por la naturaleza de la acción ilícita, el autor portaba un arma de fuego abastecida con dos municiones, así como dos cartuchos de dinamita en estado operativos, por lo que se trata de un acto trasgresor del básico respeto a la norma penal.

El acusado fue detenido el 2 de diciembre del 2023 por personal policial de la comisaría de Bellavista ern el asentamiento Pilar Nores, luego de una persecución y en el registro personal se le encontró un canguro que contenía un revólver abastecido con dos proyectiles, así como dos cartuchos de dinamita, así como celulares y chips.