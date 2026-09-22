La Contraloría General de la República detectó graves deficiencias e irregularidades en los centros de salud de los distritos de La Unión y La Arena, en el Bajo Piura, situación que pone en riesgo permanente la integridad de los pacientes y del personal sanitario.

INFRAESTRUCTURA. De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 013-2026-OCI/4529-SVC, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, se evidenció que la infraestructura de estos establecimientos presenta un severo deterioro, así como serias deficiencias en el abastecimiento de agua potable.

El establecimiento de salud Tablazo Norte I-2 opera en tres locales independientes, conformados por dos edificaciones permanentes y una estructura prefabricada. Las instalaciones permanentes presentan grietas en las paredes, desprendimiento de paredes y levantamiento de pisos. Cabe destacar que el local N° 1 fue calificado con “Riesgo Muy Alto” hace cuatro años; sin embargo, continúa en funcionamiento, exponiendo a usuarios y trabajadores.

Asimismo, el E.S. Las Malvinas I-2 carece de abastecimiento de agua debido al colapso de su cisterna, pues el tanque sufrió la sustracción de su tapa de seguridad, provocando la inundación de la fosa exterior. La falta del recurso hídrico genera condiciones inadecuadas de higiene y bioseguridad, afectando el desarrollo regular de las atenciones. Cabe indicar que el sistema de distribución se encuentra inoperativo por la falta de una electrobomba.

Lo mismo ocurre en el C.S de Yapato, según el informe, el sistema de distribución se encuentra inoperativo por falta de una electrobomba afectando la calidad de atención a los pacientes que llegan de distintos sectores del Bajo Piura.

Entre otras observaciones, la Comisión de Control advirtió que siete establecimientos de salud en el Bajo Piura operan sin la resolución de categorización vigente, lo que impide garantizar que cuenten con la infraestructura, el equipamiento, los medicamentos y el personal calificado requeridos.

Específicamente, los centros y puestos de salud de Yapato, La Unión, Casagrande, La Arena, Canizal Chico, Las Malvinas y Monteredondo no cuentan con dicha resolución vigente.

De otro lado, el equipo auditor evidenció un inadecuado registro de las papeletas de entrada y salida en los centros de salud de ambos distritos. Se constató que el personal asistencial no utilizó los formatos oficiales de permisos, empleando únicamente hojas manuscritas sin consignar las horas exactas de salida y retorno, y sin las firmas ni sellos de autorización correspondientes.

Cabe señalar que intentamos comunicarnos con el encargado del área de Imagen Institucional de la Diresa Piura para solicitar el descargo por parte del director de dicha entidad, sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta.