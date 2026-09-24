El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la exclusión de Iván Cisneros Quispe, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía Provincial de Satipo, luego de declarar infundada la apelación presentada por su organización política contra la decisión del Jurado Electoral Especial de Chanchamayo.

El caso se originó a partir de una sentencia condenatoria en primera instancia contra Cisneros por el delito de negociación incompatible, emitida por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Satipo.

La sentencia contempla cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución hasta que quede consentida o se emita sentencia de vista, además de cuatro años de inhabilitación y S/150 mil de reparación civil.

APP presentó un recurso de apelación buscando revertir la exclusión. Sin embargo, el Pleno del JNE desestimó ello y ratificó que la existencia de una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso activa el impedimento establecido en el artículo 34-A de la Constitución.