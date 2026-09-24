El Consejo Regional de Arequipa evaluará en su próxima sesión el pedido de interpelación contra el gerente ejecutivo de Autodema, Walter Hilari Quispe, presentado por la consejera regional por Castilla, Natividad Taco, debido a la presunta inacción de su despacho frente al proceso de desmembramiento de terrenos y su transferencia a los gobiernos locales.

La solicitud fue presentada el viernes 18 de septiembre y cuenta con las firmas de los consejeros Natividad Taco, Gregorio Ale, Fernando Cornejo, James Posso, Juan Carlos Huanca, Yesenia Choquehuanca y Norma Ortega. Sin embargo, debido a los plazos establecidos, el pedido no pudo ser abordado durante la sesión ordinaria realizada el 22 de septiembre.

El documento también adjunta el pliego interpelatorio al que sería sometido el funcionario del Gobierno Regional de Arequipa en caso de que el pleno del Consejo Regional apruebe la solicitud. Entre las interrogantes planteadas figura el cuestionamiento sobre la aprobación, hace año y medio, de la propuesta técnica para la separación de terrenos y su posterior transferencia.

Asimismo, se solicita a Hilari Quispe que detalle las coordinaciones realizadas con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) para dar cumplimiento a la Ley N.° 32352.

De igual forma se abordará el nulo avance en la reserva e independización de 3 mil hectáreas para los damnificados de Majes Siguas.