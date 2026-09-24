El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso este jueves 24 de setiembre de 2026 en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), institución que conmemora sus 200 años.

La medida fue establecida mediante la Circular N.° 0023-2026-BCRP, difundida en el diario oficial El Peruano. La moneda tiene una denominación de S/ 1 y una emisión máxima de 5,000 unidades.

¿Cómo es la nueva moneda del BCRP?

De acuerdo con la norma, la pieza está elaborada en plata 0.925, tiene un peso fino de media onza troy, un diámetro de 33 milímetros y acabado de calidad Proof, utilizado habitualmente en piezas numismáticas de especial terminación. Su canto es estriado y el año de acuñación es 2026.

En el reverso aparece, en la parte superior, la inscripción “200 Años de Justicia y Derechos Humanos”, acompañada del periodo conmemorativo “1826–2026”.

En la parte central se representa la vista frontal del edificio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con su pórtico de arcos y columnas y la denominación oficial de la entidad.

Qué aparece en el anverso de la moneda

En el anverso figura el Escudo de Armas del Perú, junto con el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación, 2026, y la denominación “Un Sol”.

El BCRP otorgó curso legal a la moneda y estableció que su circulación se inicia el 24 de setiembre de 2026.

¿Cuánto costará la moneda conmemorativa?

La circular no fija en su texto difundido por El Peruano un precio específico de venta. El BCRP informó que el valor será publicado a través de su Tienda Virtual y podrá reajustarse de acuerdo con la evolución de los costos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolla durante 2026 actividades por sus 200 años de vida institucional, bajo una campaña conmemorativa dedicada a la justicia y los derechos humanos.

Datos clave de la moneda

Entidad emisora: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Motivo: Bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Norma: Circular N.° 0023-2026-BCRP

Circular N.° 0023-2026-BCRP Fecha de circulación: 24 de setiembre de 2026

24 de setiembre de 2026 Denominación: S/ 1

S/ 1 Aleación: Plata 0.925

Plata 0.925 Peso fino: ½ onza troy

½ onza troy Diámetro: 33 mm

33 mm Calidad: Proof

Proof Canto: Estriado

Estriado Año de acuñación: 2026

2026 Emisión máxima: 5,000 unidades

5,000 unidades Condición: Moneda de curso legal