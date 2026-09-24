La Fiscalía identificó a los tres adultos que se encontraban en el bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise durante el traslado en el que habría ocurrido el presunto abuso sexual contra un estudiante.

Se trata del conductor Juan Carlos Apaza Flores, el entrenador Rafael Ludeña Valdivia y el profesor Víctor Pablo Muñoz Guerra. Según el documento fiscal, los tres tenían la responsabilidad de velar por la integridad de los adolescentes durante el trayecto.

INVETIGAN

El Ministerio Público evalúa preliminarmente si esta obligación se habría incumplido y si existió alguna omisión frente a los hechos denunciados.

Tras conocerse el caso, el Liceo Naval separó de sus funciones a los dos docentes involucrados y presentó una denuncia formal. La situación del conductor también es materia de diligencias para determinar si tuvo alguna responsabilidad en lo ocurrido.

El representante del Ministerio Público dispuso que copias de lo actuado sean remitidas a las Fiscalías Provinciales Penales de Lima Centro. Estas deberán evaluar la posible comisión de los delitos de exposición al peligro o abandono de personas en peligro en agravio del estudiante.

La investigación también recoge un pronunciamiento de la Marina de Guerra, institución que reconoció fallas en los mecanismos de supervisión destinados a garantizar la seguridad de los alumnos y señaló deficiencias en los protocolos aplicados durante el traslado.

El caso también involucra a los estudiantes que viajaban en la unidad. De los diez alumnos que se encontraban en el bus, seis fueron internados preventivamente en el centro juvenil Maranguita.