Flor Margarita Bolívar Pinares, una estudiante universitaria de psicología de 20 años, murió tras ser atacada con un cuchillo durante un asalto en el jirón Berlín, en la urbanización 5 de Noviembre, San Juan de Lurigancho.

Según se puede ver en las cámaras de seguridad, la joven caminaba hacia el cuarto que alquilaba después de salir de sus clases. 15 segundos después, un hombre con gorro, polera y shorts la sigue por la misma vía.

De acuerdo con los testimonios, el sujeto la abordó para quitarle sus pertenencias y la joven gritó durante el ataque.

Bolívar Pinares se resistió al robo y el agresor utilizó un cuchillo para herirla en el cuello. Tras el ataque, el sujeto escapó corriendo, mientras la estudiante avanzó unos metros pidiendo ayuda antes de perder el conocimiento y fallecer debido a la gravedad de sus lesiones.

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Estudiante de Psicología es asesinada tras resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho

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