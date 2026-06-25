El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra José Gálvez Quispe, investigado por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

Grave delito

La medida fue sustentada por el fiscal Juan Francisco Quispe Sotelo, quien presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha los elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2026, en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en el distrito de Chincha Alta. Según las investigaciones, tras una conversación sostenida entre ambos, el investigado habría atacado a la agraviada con un cuchillo, ocasionándole diversas lesiones. La intervención oportuna de vecinos de la zona permitió auxiliar a la víctima y evitar consecuencias de mayor gravedad.

Las evaluaciones médico-legales practicadas a la agraviada determinaron la existencia de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, las cuales requirieron atención médica especializada. Estos elementos fueron incorporados a la investigación como parte de las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos.

Luego de realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables, y tras la formalización de la investigación preparatoria, el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva contra el investigado, al considerar que concurrían los presupuestos legales establecidos para su imposición.

“Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de las víctimas de violencia contra la mujer y el impulso de investigaciones diligentes que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables conforme a ley”, señaló la Fiscalía.

EL DATO: Habrían tenido una fuerte discusión que desató el descontrol del sujeto, quien atacó con un cuchillo a su pareja sentimental.

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