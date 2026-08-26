Más de cinco días sin el servicio regular de agua potable mantienen en dificultades a familias de diversos sectores del distrito de La Tinguiña. La emergencia se originó por una falla en el Pozo N.° 1, ubicado en la calle Francisco Sales Sotelo, donde SEMAPAT realizó trabajos de evaluación y reparación de la bomba para restablecer el abastecimiento.

Pozo averiado

Entre las zonas afectadas se encontraron la zona baja, parte de la zona alta, el sector Manuel Arévalo y las viviendas aledañas a las calles Berna y Moscú. También se reportaron dificultades de abastecimiento en sectores como las avenidas Panamá, Perú y el sector de Virgen de la Nieves, donde la municipalidad tuvo que recurrir progresivamente al reparto de agua mediante cisternas.

El alcalde de La Tinguiña, Juan Vargas Valle, atribuyó el desperfecto al último movimiento telúrico registrado en la ciudad. Según explicó, la bomba del Pozo N.° 1, que se encontraba a unos 110 metros de profundidad, habría sufrido daños tras el sismo. “El pozo número uno, se ha quemado la bomba al parecer con el temblor que ha habido”, declaró, señalando además que la estructura de protección instalada en el sistema también fue encontrada dañada.

Vargas sostuvo que el movimiento habría provocado el desplazamiento de componentes internos del equipo, ocasionando finalmente un cortocircuito. “Se ha abierto las placas, se ha establecido un cortocircuito y se ha quemado la bomba”, manifestó el burgomaestre, quien remarcó que el pozo afectado era el más profundo del sistema, mientras que los otros pozos operaban a menor profundidad.

Ante la falta del servicio, la comuna adquirió una nueva bomba, cuyo costo, según el alcalde, bordeó los S/28 mil. “Ya se ha comprado la nueva bomba y estaremos mañana ya instalando la bomba nueva para que pueda tener la población agua”, aseguró. Precisó que la compra fue realizada de manera directa y que se buscaron recursos para atender la emergencia debido a que, según indicó, no contaban con recursos propios suficientes.

El alcalde explicó que, mientras se concretaba la instalación, los pozos N.° 2 y N.° 3 continuaron aportando agua, aunque sin la presión habitual, mientras las cisternas atendieron los puntos donde el recurso no llegaba. “A los sectores donde ya no llegue el agua, ahí le estamos dando con tanques externos”, señaló. Advirtió, sin embargo, que aun después de colocar la nueva bomba, el restablecimiento sería progresivo porque primero debían llenarse nuevamente las redes de distribución.

Finalmente, Vargas pidió comprensión a la población y calificó la avería como una situación imprevista. “Esto es solamente una cuestión fortuita y al final vamos a dar la solución”, afirmó.

El burgomaestre estimó que, tras la instalación y el proceso de llenado de las redes, el servicio se normalizaría de forma gradual, especialmente en las zonas altas, que serían las últimas en recuperar la presión habitual del agua.

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