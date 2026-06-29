La suspensión del servicio de agua potable en los distritos de Parcona y La Tinguiña mantiene en incertidumbre a cerca de 70 mil habitantes, quienes permanecen sin suministro desde el viernes 26 de junio.

Situación en la zona

La empresa EMAPICA emitió un comunicado en el que explicó que el desabastecimiento responde a trabajos de mantenimiento correctivo en la Cámara de Bombeo de Aguas Residuales (CBAR) Santa Rosa y en la línea de impulsión. La empresa señaló que las labores buscan culminarse en el menor tiempo posible, aunque advirtió que el ingreso constante de aguas residuales dificulta las reparaciones.

Mientras continúan los trabajos, miles de familias enfrentan dificultades para desarrollar actividades básicas como cocinar, asearse y mantener las condiciones de higiene en sus viviendas. La situación resulta aún más complicada debido a que el corte del servicio coincidió con los días feriados, cuando el consumo de agua suele incrementarse.

Como medida preventiva, EMAPICA pidió a la población racionalizar el uso del agua y destinarla únicamente a necesidades esenciales como la alimentación, la higiene y la salud. Según la empresa, esta colaboración permitirá reducir el volumen de aguas residuales que llega a la estación de bombeo y acelerar las labores de reparación.

No obstante, los vecinos consideran insuficiente la información brindada por la empresa. Cuestionan que el comunicado no establezca una fecha estimada para el restablecimiento del servicio ni detalle un plan de contingencia para abastecer de agua potable a los sectores afectados mientras dure el corte.

La prolongada interrupción ha generado cuestionamientos hacia la gestión de EMAPICA y del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Los pobladores exigen respuestas concretas, mayor transparencia sobre el avance de los trabajos y soluciones inmediatas que permitan atender una necesidad básica para miles de familias.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO