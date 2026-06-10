La población de la región Ica alcanzó los 1 millón 33 mil 185 habitantes, según los resultados preliminares del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así lo informó el director departamental, Martín Paredes, quien precisó que la cifra representa un crecimiento de 15,7 % respecto al censo de 2017, equivalente a 139 mil 893 nuevos habitantes en el departamento.

Crecimiento poblacional

Paredes destacó que la composición poblacional muestra un equilibrio entre hombres y mujeres, con una ligera mayoría femenina. Actualmente, Ica registra 519 mil 184 mujeres y 514 mil 001 hombres, lo que significa que existen 99 hombres por cada 100 mujeres.

Asimismo, señaló que la tasa de fecundidad continúa disminuyendo en la región y que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, las mujeres tienen en promedio 1,9 hijos, reflejando una reducción en la cantidad de nacimientos debido a factores como la incorporación femenina al mercado laboral y una mayor postergación de la maternidad.

La evolución histórica de la población evidencia el importante crecimiento experimentado por el departamento durante los últimos 85 años. En 1940, Ica contaba con 144 mil habitantes; en 1961 alcanzó los 261 mil; en 1993 superó por primera vez el medio millón de personas y, en 2017, registró 893 mil 292 habitantes.

Los resultados censales confirman que la región ha superado la barrera del millón de habitantes, consolidando una tendencia de crecimiento demográfico que coincide con el dinamismo de actividades económicas como la agroexportación, el comercio y el turismo, sectores que han contribuido al desarrollo y atractivo del departamento.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO