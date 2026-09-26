El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, llevo a cabo el proceso de adjudicación de plazas para 27 trabajadores que pasan de CAS Covid a CAS regular y brindaran servicio en diferentes establecimientos de salud pertenecientes a la Red Asistencial Ica.

Profesionales de la salud

La nueva incorporación está compuesta por 18 enfermeras, 08 técnicos de enfermería y 01 químico farmacéutico.

Durante la ceremonia, el Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, enfatizó la importancia de este proceso, señalando que este nuevo grupo de profesionales permitirá fortalecer significativamente la atención en salud que se brinda a los asegurados de la región.

El acto de adjudicación contó además con la presencia del Administrador Mg. Javier Muñante Valle; el Dr. Raúl Vilca, jefe de Recursos Humanos y el Lic. Carlos Díaz Palomino, representante del SINASSC.

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