En el marco de las actividades por la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, la Red Asistencial Ica de EsSalud desarrolló actividades que incluyó charlas informativas, jornadas médicas, capacitaciones y la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en el frontis del Hospital Augusto Hernández Mendoza. Estas acciones estuvieron orientadas tanto a los asegurados como al personal institucional.

Atención médica

Como acto simbólico, las autoridades realizaron el abono y riego del “Árbol de la Vida”, un conmovedor homenaje a los donantes que, con su generosidad, otorgaron una segunda oportunidad de vida a diversos pacientes.

“Esta campaña es parte del trabajo continuo de EsSalud para que más personas que necesitan un trasplante puedan recibirlo. Con estas acciones, la institución busca conseguir más donantes y lograr que la población esté bien informada y lista para ayudar”, indicaron.

El Dr. Alberto Ramírez Munaico, coordinador de Procura de la Red Asistencial Ica, destacó la respuesta de la población. “Ver a usuarios y colaboradores sumarse a esta causa nos motiva a continuar concientizando a la comunidad; un solo SI puede salvar hasta ocho vidas”, dijo.

A su turno, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, felicitó la labor del equipo de Procura y el entusiasmo de los asistentes. “La participación superó nuestras expectativas. Estas jornadas fortalecen la cultura de la donación en nuestra región. Nuestra misión abarca la atención médica integral y la educación en temas de alto impacto social”, agregó.

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