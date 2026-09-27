La Policía Nacional del Perú capturó a Héctor Rubén Acuña Pecho (49), alias “El Diablo”, durante un operativo realizado en inmediaciones de la calle Los Rosales, cuadra 2, en el cercado de Pisco. La intervención se produjo este 26 de setiembre y permitió poner al intervenido a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Acción policial

Durante el registro, los agentes policiales encontraron en su poder un presunto artefacto explosivo, consistente en una dinamita con mecha lenta, situación que generó la activación del procedimiento de seguridad correspondiente. El material habría sido incautado como parte de la intervención policial.

Según información policial, Acuña Pecho estaría presuntamente vinculado a la organización criminal denominada “Los Injertos de Pisco”, a la que se atribuirían actividades relacionadas con robos agravados, extorsiones y sicariato. Las investigaciones continuarán para determinar su grado de participación y esclarecer la procedencia y finalidad del presunto explosivo.

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