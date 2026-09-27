Con más de dos décadas de emoción ininterrumpida, la empresa Agrokasa dio el puntapié inicial al Campeonato Integrado de Fútbol “Copa Agrokasa 2026” en la losa deportiva de Lujaraja en el distrito de Santiago (Ica).

Deporte local

La actividad deportiva reunió a una multitudinaria asistencia de colaboradores, familiares y público en general, convirtiéndose en una verdadera celebración de la fraternidad corporativa.

La jornada inaugural arrancó con las palabras de bienvenida de Jesús Gómez, Coordinador de RR. HH., quien enfatizó el valor de estos espacios para estrechar los lazos de camaradería.

Posteriormente, el Ing. Miguel Anchante, Gerente de Operaciones, declaró inaugurado el torneo, destacando al deporte como el vehículo ideal para potenciar el espíritu de equipo y el compañerismo dentro de la organización.

Esta edición marca un hito especial al consolidar más de 20 años de trayectoria realizando este campeonato. En la presente temporada, el balón rodará gracias a la participación de 16 equipos en total —10 en la categoría masculina y 6 en la femenina—, los cuales buscarán alzar el ansiado trofeo.

La emoción no solo estuvo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Las barras conformadas por familiares y compañeros de trabajo llenaron los alrededores con cánticos, banderolas y un entusiasmo desbordante, contagiando una energía única a cada uno de los representativos en competencia.

El torneo cuenta este año con una masiva representación de las principales áreas operativas y administrativas de la compañía, midiendo fuerzas y demostrando talento en representación de: vid, arándano, palt, packing, ingeniería y mantenimiento y apoyo administrativo

Más allá de la intensa competencia y la lucha por los tres puntos, la Copa Agrokasa 2026 reafirma su propósito principal: consolidarse como un punto de encuentro que fortalece la identidad, la salud física y el trabajo en equipo.

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